تسجيل 214 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي في شمال غرب سورية إلى نحو 4 آلاف مصاب 

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 214 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 3975 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 58 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1546.

ورصد المرصد السوري، ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 24 شخصاً في مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ” في إدلب والأرياف المتصلة معها، ومناطق “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب الشمالي.