تسجيل 325 حالة مصابة بـ”كورونا” في شمال غرب سوريا.. وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 3190 حالة

سجلت السلطات الصحية، أمس، 325 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سوريا الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 3190 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 71 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1371.

وكانت “حكومة الإنقاذ” أصدرت، أمس، قراراً بإغلاق المطاعم وصالات الأفراح والمسابح العامة والصالات الرياضية، إضافة لمنع البازارات الشعبية وأسواق بيع الطيور والحيوانات والدراجات النارية بسبب الازدياد الكبير في أعداد إصابات “كورونا”، وذلك ابتداءً من اليوم حتى نهاية الشهر الحالي أكتوبر/تشرين الأول.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سوريا إلى 23 شخصاً في مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ” في إدلب والأرياف المتصلة معها، ومناطق “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب الشمالي.