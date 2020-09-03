تسجيل 4 إصابات بفيروس “كورونا” في إدلب.. وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي في شمال غرب سورية إلى 93 

سجلت السلطات الصحية 4 إصابات جديدة في إدلب، اليوم، بينما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 64 حالة.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 93 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و43 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و48 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في 18 آب، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب.