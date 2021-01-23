تسرب نفطي في منطقة القحطانية “تربى سبيه” والأهالي يناشدون “الإدارة الذاتية” قبل تضرر أعمال وممتلكات الفلاحين

أفادت مصادر أهلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “نهر جرح”، الواقع في بلدة القحطانية “تربي سبي” في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، تضرر نتيجة وجود تسريب نفطي بفعل عمليات التصفية من الآبار النفطية على طول النهر، ابتداءاً من قرية كيل حسنات بإتجاه قرى اوتلجاه والرش ومزكفت وصولاً إلى سد مزكفت، حيث أن آلاف الطيور والأشجار والمواشي على طول النهر مهددة بالتضرر، نتيجة التسريب، وسط مناشدة من قِبل الأهالي للإدارة الذاتية لإيقاف التسريب، خوفاً على أراضيهم وأرزاقهم ومواشيهم.