تشاووش أوغلو: اجتماعاتنا مع روسيا وقطر متممة لمسارات الحل في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الاجتماعات الثلاثية بين بلاده وروسيا وقطر بشأن سوريا، لا تشكل بديلا عن مسارات جنيف أو أستانا وغيرها، بل متممة لها.

المصدر: RT