تحت شعار “طوفان الأمة جيوشٌ تجاهد وليس حكاماً تندد”.. تظاهرات في مناطق سورية متفرقة دعما لغزة

تشهد مناطق سورية منذ ساعات تظاهرات شعبية واسعة تحت شعار “طوفان الأمة جيوشٌ تجاهد وليس حكاماً تندد” دعماً لغزة.

وفي هذا السياق، خرج أهالي مدنيتي الرقة والطبقة في الريف الغربي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حاملين لافتات “قلوبنا مع فلسطين.

كما شارك أهالي بلدتي صوران والسحارة بريف حلب، وأبناء مدينة إدلب وقرية فيلون ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”، بالتظاهرة حاشدة، دعما لغزة.

وشهدت مدينتي إعزاز والباب بريف حلب ضمن مناطق نفوذ “درع الفرات”، تظاهرات راجلة دعما لغزة، تزامناً مع خروج أهالي مدينة رأس العين/ سري كانييه، وتل أبيض بمشاركة كوادر طبية، ضمن منطقة “نبع السلام”.

وضمن مناطق نفوذ قوات النظام، خرج أبناء بلدتي كناكر بريف دمشق الغربي والمزيريب بريف درعا الغربي، بتظاهرة المساندة لغزة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، خروج الأهالي في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتظاهرة نصرة لغزة، حيث شارك العشرات في المظاهرة،عبر خلالها المتظاهرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية ونددوا بالجرائم بحق أصحاب الأرض.

كما شارك العشرات من العاملين والمتطوعين في منظمات المجتمع المدني والعمل الإنساني في إدلب في وقفة تضامنية مع أهالي غزة.