تشوروف: واشنطن والاتحاد الأوروبي أعلنا عدم شرعية الانتخابات في سوريا بشكل مسبق

قال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية فلاديمير تشوروف، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلنا بشكل مسبق عدم شرعية الانتخابات في سوريا.

وأضاف السفير: “أبدت الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي، تضامنها مع ما يسمى بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأعلنوا مسبقا أن التصويت الذي لم يحدث بعد، غير شرعي وقرروا عدم الاعتراف بنتائجه”.

وأشار تشوروف إلى أن المعايير الدولية، تقضي بأن تكون الانتخابات شاملة ومتساوية الظروف وسرية ومباشرة، وأن تجري خلال فترات زمنية معقولة.

وذكر أنه لا يتم استخدام هذه المعايير من جانب الأطراف المذكورة أعلاه، بل يجري الانطلاق من تقييمات ذاتية، مثل “حرة”، و”نزيهة”، و”تنافسية”، و”عادلة “، و”منفتحة”.

ونوه السفير بأن التهديدات الرئيسية للانتخابات الرئاسية في سوريا، تكمن في الإرهاب والعرقلة الدولية.

المصدر: روسيا اليوم