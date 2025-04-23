تصاعد أزمة السكن في إدلب وسط تزايد الضغوط المعيشية

محافظة إدلب: تشهد إدلب أزمة سكن تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، نتيجة الطلب المرتفع على إيجار المنازل وعودة أعداد كبيرة من المغتربين إلى المدينة بعد سقوط النظام السابق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات وانعكس سلباً على أوضاع النازحين والمستأجرين، إلى جانب معاناتهم من أوضاع اقتصادية متردية. ورغم محاولات الصمود، لا تزال آثار الحرب ماثلة في حياة السكان، الذين يعانون من نقص المساكن، وسط زيادة في عدد السكان وغياب مشاريع إسكانية حقيقية.

ومن أبرز أسباب أزمة السكن في إدلب، إقبال الكثير من المغتربين وأهالٍ من محافظات أخرى على استئجار منازل داخل المدينة، نظراً لتوافر بعض الخدمات المفقودة في باقي المناطق السورية.

بينما ضاعفت عودة سكان إدلب تدريجياً وازدياد التعداد السكاني؛ الحاجة إلى مساكن تتناسب مع القدرة الشرائية الضعيفة.

وقد أدى الخلل الحاد بين العرض والطلب إلى ارتفاع غير مسبوق في الإيجارات، حيث تجاوز إيجار المنزل المتواضع في بعض مناطق إدلب حاجز الـ300 دولار شهرياً، وهو مبلغ يتجاوز دخل معظم العائلات إن لم يكن أكثر منه.

يقول (ج.م)، نازح من ريف إدلب: “منزلي مدمر بالكامل في قريتي، ومضطر للبقاء في مدينة إدلب، لكن غلاء الإيجار وقلة المنازل تجعلني في حيرة من أمري. أدور من بيت لبيت، وكل ما أجد منزلاً مناسباً يكون الإيجار أعلى من قدرتي. كنت أدفع 100 دولار، والآن يطلب المالك 220 دولاراً، وإن لم أوافق، فعلي مغادرة المنزل وترك أغراضي في الشارع.” أما أبو أحمد، وهو رب أسرة يعيل أربعة أطفال، فيقول: “اضطررنا لمغادرة بيتنا المتهدم واستأجرنا غرفة واحدة نعيش فيها جميعًا. ما في حلّ تاني. الإيجارات نار، والدخل شبه معدوم.”

وتزيد معاناة النازحين الداخليين من تعقيد الأزمة، إذ لا تزال أعداد كبيرة منهم تقيم في مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ويحاول البعض الانتقال إلى مساكن داخل المدن لتحسين ظروفهم المعيشية، لكنهم يصطدمون بواقع ارتفاع الإيجارات وغياب الدعم الكافي، ما يفاقم من حالات التشرد والسكن غير الآمن. كما يؤثر هذا الواقع سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، في ظل وضع معيشي بالغ الصعوبة.

يأمل النازحون بتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتدخل الجهات المعنية في تنظيم سوق الإيجارات، الذي بات خارج السيطرة في معظم المحافظات السورية، إلى جانب تسريع عمليات إعادة الإعمار، ما من شأنه أن يُسهّل عودة آلاف النازحين إلى قراهم ويُخفف الضغط المتزايد على المدن الرئيسية.