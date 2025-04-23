تصاعد العنف خلال 5 أيام.. 14 عملية تصفية تُسفر عن 25 قتيلاً في محافظات سورية مختلفة أبرزها حمص

تواصل مناطق سورية مختلفة تسجيل تصاعد مقلق في وتيرة عمليات التصفية بحق المدنيين، في ظل غياب واضح للإجراءات الرادعة أو المساءلة الفعلية من جانب الجهات المسؤولة.

وتُعد محافظة حمص الأكثر تضرراً خلال هذه الفترة، حيث تصدّرت قائمة المحافظات من حيث عدد العمليات والضحايا، وسط بيئة أمنية شديدة الاضطراب، وواقع اجتماعي ينذر بالمزيد من التدهور في حال استمرار تجاهل هذه الانتهاكات.

وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري مقتل 25 في 14 عملية ارتكبت بمحافظات سورية مختلفة، توزعت على الشكل التالي:

– 8 عمليات في حمص، أسفرت عن مقتل 13 وهم: 8 رجل و 5 سيدات بينهم 12 بسبب الانتماء الطائفي.

_عمليتان في درعا، أسفرت عن مقتل مواطنين.

_عملية في حماة، أسفرت عن مقتل مواطنان بسبب الانتماء الطائفي.

_عملية في ريف دمشق، أسفرت عن مقتل مواطن.

_عمليتان في حلب، أسفرت عن مقتل 7 مواطنين.

فيما يلي التفاصيل:

حمص:

_19 نيسان، فتح مسلحان يستقلان دراجة نارية النار، على أم واثنتين من بناتها من “الطائفة المرشدية” أمام باب منزلهم في حي كرم اللوز، ما أدى إلى مقتل الثلاثة.

_19 نيسان، عُثر على جثة شاب من أبناء الطائفة العلوية في مشفى الوعر بمدينة حمص، مقتولاً بطلق ناري، وذلك بعد اختطافه يوم أمس الأول على يد مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة من نوع “سنتافيه”.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد اختُطف الشاب من داخل المدينة، بينما كانت الجثة تحمل آثار تعذيب وطلقة نارية في الرأس.

20 نيسان، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص بأن مجموعة تابعة لإدارة العمليات العسكرية نفّذت، مساء أمس السبت، حملة دهم واعتقال في قرية المختارية بريف حمص الشمالي، ذات الغالبية الشيعية.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 18 شخصاً، من بينهم ضابط عسكري سابق من مرتبات قوات النظام، وسط اتهامات طالت الموقوفين بالمشاركة في عمليات قتل جماعي بحق مدنيين إبان سنوات الثورة السورية.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مقر فرع الأمن العسكري /261/ في حي كرم الشامي بمدينة حمص للتحقيق معهم، فيما تأكد مقتل شاب مدني خلال عملية المداهمة.

20 نيسان، قُتل مواطن من أبناء الطائفة الشيعية، يشغل منصب مدير مدرسة في قرية الديابية بريف حمص الغربي، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فقد اقتحم المسلحون منزل الضحية وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

20 نيسان، قتل شخص “تصفية”، نتيجة تعرّضه لإطلاق نار في حي عين الخضرة بمدينة تلكلخ بريف حمص الغربي.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد فتح مسلحان يستقلان دراجة نارية النار بشكل مباشر على المواطن “الضحية”، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة فارق الحياة على إثرها، في حين تم التعرف على أحد المسلحَين، كما اعترف أحدهما عبر بث شريط مصور حصل المرصد السوري على نسخة منه، وهو عنصر في الأمن العام بارتكابه الجريمة بحق المغدور لارتكابه هو الآخر جرائم بحق مواطنين.

_22 نيسان، استهدف مسلحان يستقلان دراجة نارية، رجل وسيدة من الطائفة العلوية عند مفرق ضاحية الوليد شارع مساكن الشرطة مقابل كافيه تروبيكانا في حمص، مما أدى إلى مقتلهما، حين وصلت قوات الأمن العام وسيارات الإسعاف إلى المكان.

_23 نيسان، رمى مسلحون قنبلة يدوية على منزل في الشارع 18 في حي كرم الزيتون بحمص، ثم تبعه إطلاق رصاص من أسلحة رشاشة، مما أدى إلى مقتل مواطن وزوجته وشقيقه.

_23 نيسان، شهد حي جب الجندلي في مدينة حمص حادثة قتل مروعة، راح ضحيتها مواطن يعمل في محل للتمديدات الصحية، بعد تعرضه لاعتداء مباشر من قبل 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين ويرتدون لباساً شبيهاً بزيّ الأمن العام.

ووفقًا للمعلومات، فإن المجموعة دخلت إلى المحل الواقع في شارع شعبة التجنيد العريض، وقامت بضرب الضحية بعنف باستخدام أخمص بندقية على رأسه، ما تسبب في كسر جمجمته ووفاته على الفور.

وبحسب الشهود، غادر المنفذون الموقع مرددين عبارات ذات طابع طائفي، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين السكان.

درعا:

_19 نيسان، قضى شاب متأثراً بجراح أُصيب بها قبل نحو أسبوع، إثر استهدافه مع اثنين آخرين بإطلاق نار من قِبل مسلحين مجهولين في قرية الشيخ سعد بريف درعا الغربي. وقد نُقل إلى المستشفى للعلاج، لكنه فارق الحياة لاحقاً.

الشاب ينحدر من مدينة طفس ويقيم في قرية الشيخ سعد، وتأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد عمليات التصفية التي تطال المدنيين في المحافظة.

_21 نيسان، قتل مواطن، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة إنخل بريف درعا، ووفقاً للمعلومات، القتيل مدني ولم ينضم إلى جهة عسكرية.

حماة:

21 نيسان، قتل مواطنان من أبناء “الطائفة العلوية”، نتيجة رميهما بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين أثناء عملهما بنقل الأجبان والألبان على دراجتهما النارية على طريق قرية عرب أبو طليسة بريف حماة الغربي.

محافظة ريف دمشق:

_21 نيسان، قتل شاب من أهالي قرية جبربون بريف اللاذقية، بظروف غامضة، أثناء عمله على شاحنة نقل على طريق دمشق ـ حمص، قرب منطقة دير عطية.

ووفقاً للمعلومات، الشاب ينحدر من الطائفة العلوية، حيث تم استهدافه من قبل مسلحين مجهولين، قبل فرارهم إلى جهة مجهولة.

حلب:

_22 نيسان، قُتل الطبيب حسام الضرير، برصاص مسلحين “تصفية”، إثر اقتحامهم عيادته الواقعة في منطقة سيف الدولة بمدينة حلب.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الطبيب القتيل كان معروفاً بمواقفه المعارضة للنظام السابق، كما انتقد علناً المجازر التي وقعت في الساحل السوري بتاريخي 7 و8 آذار/مارس الفائت.

_22 نيسان، أقدم مسلحون على تصفية 6 مواطنين غالبيتهم من عائلة “ميدو” المتهمة بالتعاون مع النظام السابق، باستخدام مسدسات مزودة بكواتم صوت في منطقة الشيخ سعيد بمدينة حلب.

وتتألف العصابة من 4 ملثمين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، لاذوا بالفرار بعد ارتكاب الجريمة إلى جهة مجهولة.