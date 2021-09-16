تصدر إلى 110 دول.. أبرز أسواق المنتجات السورية

بلغ إجمالي الصادرات السورية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو الماضي نحو 1.201 مليون طن، بقيمة إجمالية قاربت الـ 400 مليون يورو.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، أن إجمالي عدد الدول، التي جرى تصدير السلع السورية إليها وصل خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 110 دول.

وأشار التقرير إلى أن قيم صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تشكل ما نسبته 64 بالمئة من إجمالي صادرات العام الماضي.

ومن بين دول المقصد تصدر العراق المرتبة الأولى، حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية إليه خلال الفترة ذاتها الـ79 مليون يورو، لتأتي بعده السعودية بقيمة تجاوزت 68 مليون يورو، ولبنان 59 مليون يورو، والإمارات العربية المتحدة أكثر من 14 مليون يورو، والأردن 13 مليون يورو، ومصر 10 ملايين يورو.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات السورية إلى الدول المذكورة بلغ نحو 287 مليون يورو، وهو ما يشكل نسبة 72 بالمئة من إجمالي الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ووفق التقرير فإن أهم المواد المصدرة إلى الدول المستوردة هي ألبسة وتوابعها، وفواكه وخضار، مصنوعات غذائية، أحذية، منظفات، قوارير زجاجية، زيت الزيتون، مصنوعات مطاطية، مشروبات غازية، زهورات، ألبان وأجبان ومشتقاتها، أحجار بناء، فستق حلبي، أدوية، توابل، وتربة غضارية.

المصدر: روسيا اليوم

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