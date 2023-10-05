تصعيد جوي تركي عنيف بعد تهديدات وزير الخارجية.. الطائرات المسيّرة والحربية تستهدف 24 هدفاً غالبيتها منشئات حيوية وتقتل وتصيب 15 شخصاً

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا اليوم تصعيداً عنيفاً من قبل الطائرات التركية، مستهدفة الكثير من المواقع العسكرية والمنشئات الحيوية، متسببة بوقوع 10 قتلى و5 إصابات، حيث نفذت الطائرات الحربية والمسيّرة 24 ضربة كان من بينها 3 غارات جوية من الطيران الحربي، و21 بالطائرات المسيّرة، وتركزت الضربات الجوية على المنشئات الحيوية حيث طالت 11 منشأة تنوعت بين محطات نفط وكهرباء ومياه، متسببة بأضرار كبيرة فيها.

وجاء التصعيك التركي العنيف اليوم بعد تهديدات وزير الخارجية التركية “حقان فيدان”.

ويشار، بأن “التحالف الدولي” استهدف طائرة مسيرة بيرقدار تركية، بعد اقترابها من أجواء قاعدة تل بيدر في ريف الحسكة، صباح اليوم، وسقط حطام الطائرة قرب قرية عب الناقة قرب تل تمر.

تفاصيل الضربات الجوية:

-3 قصف حربي تركي استهدف منشأة لـ”قسد” ومقر مالي في منطقة مشيرفة، والمنطقة الصناعية “رحبة عسكرية” بالقرب من مخيم واشوكاني بريف الحسكة أسفرت عن وقوع 3 جرحى من عمال المنشأة.

-21 ضربة جوية بقصف مسيرات تركية توزعوا كالتالي:

– موقع في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

-نقطة عسكرية في بلدة الجوادية “جل آغا في القحطانية

– موقع في قرية طويلة بريف تل تمر.

-سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة.

-محطة مياه حمة شمال الحسكة.

-سيارة عسكرية قرب مخيم واشوكاني في توينة.

-وموقع قرية جلبية قرب أنفاق عسكرية

– وموقع جنوب غربي صرين

-ومنشأة نفط في قرية كرداهول التابعة لقحطانية.

-ومحطة قرية آلة قوس في الجوادية/ جل آغا

-وموقع في قرية الركبة بريف تل تمر.

-ومحطة تحويل الكهرباء السد الغربي والتي تغذي اجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.

-ومحطة “سعيدة النفطية” في قرية القحطانية

-محطة كهرباء على الطريق الحزام الغربي بالقرب من مستشفى كوفيد في القامشلي

– محطتي السعيدة والعودة النفطية في بلدة القحطانية

– قرية الدردارة التابعة لبلدة تل تمر شمال غربي الحسكة

– طريق M4 بالقرب من قربة حاصدوة

– ومحطة كهرباء في خراب عسكر

– موقعاً قرب مستوصف حي ميسلون شرقي مدينة القامشلي

-حقل العودة النفطي في بلدة القحطانية