تصفية عنصرين وإصابة 4 آخرين من فرقة المعتصم في عفرين

محافظة حلب: اقتحمت مجموعة مجهولة مقر لفرقة المعتصم التابع للجيش العربي السوري عند القلعة عند أطراف مدينة عفرين في ريف حلب، وأقدمت على تصفية عنصرين وإصابة 4 آخرين، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك، بالتوازي مع عودة التوتر في منطقة سد تشرين في ريف حلب الشرقي، حيث قتل عنصر من فرقة السلطان مراد في حصيلة أولية، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة، استخدم خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وعناصر من فرقة السلطان مراد من جهة أخرى، على محور سد تشرين، إثر محاولة عناصر الأخيرة التسلل باتجاه مواقع عسكرية على المحور آنف الذكر.