تصوير مشاهد فيلم سينمائي في مدينة الرقة يتحول إلى تفجير نقطة عسكرية لقسد “إعلامياً”

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مدينة الرقة، بأن الانفجار الذي سُمع قبيل منتصف الليل في المدينة، ناجم عن مشاهد تمثيلية لفيلم يجري تصويره في منطقة شارع النور وقرب معسكر الطلائع في المدينة، من قبل مؤسسة سينمائية ويتحدث الفيلم عن العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” إبان سيطرته على المنطقة، إلا أن البعض تداول الانفجار على أنه تفجير لنقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في المدينة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أنه ومنذ سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مدينة الرقة عام 2014 إلى غاية 2017، ارتبط اسم المدينة بالتنظيم وظلت صورتها كمدينة معزولة عن سورية في ذهن كل من يسمع اسمها، وهي المدينة التي تقع على نهر الفرات في شمال سورية إلى الشرق من حلب، ويبلغ عدد سكانها بالإضافة للمخيمات الموجود في المنطقة في الوقت الحالي نحو 300 ألف نسمة.

وتقول مصادر أممية إن عدد سكان مدينة الرقة كان يبلغ أكثر من نصف مليون نسمة لجأ غالبيتهم إلى مناطق أخرى وإلى الخارج بسبب سيطرة التنظيم، وهي مدينة تعيش على الزراعة والحقول النفطية القريبة منها والخدمات المرتبطة بها.

وتفنّد مصادر المرصد ما روجته بعض الجهات كون الرقة تعيش ظروفا إنسانية صعبة في ظل شح المساعدات من قبل المنظمات الدولية وتوفير الضروريات، حيث أفادت مصادرنا بأن عدد المنظمات العاملة الدولية والمحلية الناشطة في المدينة المذكورة يبلغ ما يقارب 130 منظمة، انقسمت حسب طبيعتها إلى إغاثية ومساعدات شرائية “كرت مول”.

وتؤكد مصادر في المنطقة للمرصد السوري أن المنظمات الإنسانية تقدم مبالغ نقدية متوسطها 250 دولار للعائلة الواحدة فيما يوفر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة “المودة” أكثر من 25 سلة للريف والمدينة بالإضافة إلى منظمات أخرى.

من جهته، يوفّر مجلس الرقة المدني 10 آلاف فرصة عمل في لجانه ومؤسساته بالإضافة إلى موظفين في المنظمات المحلية والدولية بالرقة.

يشار إلى أن متوسط الرواتب بالإدارات الرسمية بالرقم يقدّر ب 200 ألف ليرة شهرياً، فيما تقدم المنظمات العاملة في الرقة ما بين 250 حتى 1000 دولار، فضلا عن دعم وجود مكتب حماية الطفل والحالات الإنسانية، الذي يتولى دعم الحالات الخاصة والإنسانية، علاوة على لجنة المرأة التي تقوم بتنفيذ مشاريع تنموية نسوية بالخياطة والمهن الحرفية والزراعية وتقديم منح خاصة للنساء من ماكينات خياطة وبيوت بلاستيكية وأدوات مساعدة.

وأفادت مصادر المرصد بأنه تم افتتاح 391 مدرسة وأكاديميتين لإعداد المعلمين والمدرسين بكادر وطاقم تعليمي يقدّر بـ 6000 معلم ومعلمة، وتلاميذ يبلغ عددهم 170 ألفا بجميع المراحل التعليمية، وإقامة 14 معهدا تعليميا مجانيا لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

ويوجد 39 مخيما للوافدين من مناطق حلب وحمص وحماه وعفرين ودير الزور وإدلب، توفرّ مراكز إيواء بالمدينة ويتم الإشراف على متطلبات هؤلاء الوافدين وتأمين أوضاعهم وفرص عمل وخدمات من قبل المجلس المدني بالرقة والمنظمات الأخرى.