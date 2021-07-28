تضامناً مع درعا البلد وجبل الزاوية.. احتجاجات في مدينتي إدلب والباب

نَظم عشرات الأهالي في مدينتي إدلب والباب بريف حلب وقفات احتجاجية تضامناً مع درعا البلد، وتنديدًا بِالهجمة الشرسة التي تتعرض لها منطقة جبل الزاوية في إدلب من قبل قوات النظام السوري والقوات المساندة لها.

ورفع الأهالي عبارات تتضامن مع درعا وجبل الزاوية كتب عليها “درعا مهد الثورة السورية ورمز الرجولة والشهامة.. فكوا الحصار عن درعا البلد.. تبًا لِبندقية صدأت.. لا اتفاق مع مجرم ولا عهد ولا ميثاق.. أحرار درعا ثباتكم يقتلهم.. درعا الموت ولا المذلة.