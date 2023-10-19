تضامنا مع أهالي غزة.. مظاهرة شعبية في ريف حلب ووقفة تضامنية لمنظمات المجتمع المدني في إدلب

تضامنا مع أهالي غزة.. مظاهرة شعبية في ريف حلب ووقفة تضامنية لمنظمات المجتمع المدني في إدلب

خرجت مظاهرة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، نصرة لغزة، حيث شارك العشرات في المظاهرة، عبر خلالها المتظاهرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية ونددوا بالجرائم بحق أصحاب الأرض.

كما شارك العشرات من العاملين والمتطوعين في منظمات المجتمع المدني والعمل الإنساني في إدلب في وقفة تضامنية مع أهالي غزة.

وخرج المئات في سورية، يوم أمس الأربعاء، بمظاهرات تضامنية مع أهالي غزة في فلسطين التي تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ أيام.

وشهدت كل من (مدينة الباب شرقي حلب، وأطمة بريف إدلب، ومدينة تل أبيض شمال الرقة) مظاهرات مسائية تندد بالصمت العربي والإسلامي.

كما أدى مصلون صلاة الغائب على شهداء غزة في كل من مدينة الأتارب بريف حلب، وجسر الشغور وجبل الزاوية بريف إدلب.

كما خرج المئات، في مظاهرة وسط العاصمة السورية دمشق تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

وهتف المتظاهرون “وينك يا صدام حسين من بعدك باعوا فلسطين”.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وشددوا على التضامن العربي والعالمي مع غزة الجريحة، في ظل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لاسيما جريمة استهداف المشافي.

وشارك العشرات من أبناء بلدة حوايج بومصعة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الغربي، بمظاهرة شعبية غاضبة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنديداً بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل أمس بعد قصف مشفى را ضحيتها أكثر من 500 شهيد، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “كلنا غزة” و “مع غزة” رافعين العلم الفلسطيني.

كما خرجت مظاهرة شعبية أخرى في شارع تل أبيض بمدينة الرقة رفع فيها المتظاهرون العلم الفلسطيني وهتفوا شعارات منددة بالصمت الدولي عن قضية الشعب الفلسطيني والإبادة التي تتعرض لها غزة على يد إسرائيل.

وفي السياق، خرج العشرات من المواطنين في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي بمظاهرة للتضامن مع غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين، مطالبين الدول العربية والمجتمع الدولي بالوقوف في وجه إسرائيل وتعدياتها المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.