تضم رفاة 5 أشخاص.. منظمة متخصصة تكشف عن مقبرة جماعية في ريف الرقة

محافظة الرقة: عثر على مقبرة جماعية في صوامع هنيدة بريف الرقة، تضم 5 جثث مجهولة، وتم الكشف عنها من قبل عمال والإتصال مع منظمة متخصصة لأخذ عينات من الجثث وإجراء فحوص الحمض النووي.

ووفقا للمصادر فإن الجثث تعود لحقبة سيطرة التنظيم على الرقة قبل سنوات من طردها من قبل قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات “التحالف الدولي”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أيار العام الفائت، إلى عثور بلدية الشعب في مدينة منبج بريف حلب الشرقي على مقبرة جماعية تعود لفترة سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على المدينة، أثناء قيام عمال البلدية بأعمال ترميم، حيث عثر في المقبرة على رفاة 4 أشخاص يرجح بأنه قد جرت تصفيتهم على يد عناصر “التنظيم” إبان سيطرته على المدينة.