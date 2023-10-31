تضم معدات عسكرية ومواد لوجستية.. قوات “التحالف الدولي” تستقدم تعزيزات جديدة إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” اليوم، رتلا عسكريا إلى قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي يضم أسلحة ومعدات عسكرية ومواد لوجستية، لتعزيز قاعدتها، تزامناً مع الضربات التي تتعرض لها قواعدها في سوريا من قبل المسيرات الإيرانية.

وتشهد القواعد العسكرية الأمريكية داخل الأراضي السورية تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، بالتوازي مع استقدام تعزيزات عسكرية بعد تصاعد حدة الهجمات من قبل المسيرات التابعة للميليشيات الإيرانية تحت شعار “انتقاما لغزة”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، انفجارات دوت في أكبر قاعدة أمريكية في سورية، نتيجة تدريبات عسكرية مشتركة لقوات “التحالف الدولي” و”قسد” في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وسط استخدام الذخيرة الحية، ومشاركة الطيران الحربي وضرب أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية.