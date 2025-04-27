تضم 296 شخصاً.. مغادرة 76 عائلة من مخيم الهول إلى دير الزور

تضم 296 شخصاً.. مغادرة 76 عائلة من مخيم الهول إلى دير الزور

محافظة الحسكة: خرجت 76 عائلة تضم 296 شخصاً من عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” المتواجدة في مخيم الهول شرقي الحسكة، باتجاه محافظة دير الزور.

تأتي هذه العملية في إطار برنامج شامل لإعادة توطين العائلات، بإشراف هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل والكادحين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن مخيم الهول، وتوفير بيئة مناسبة لعودة العائلات الراغبة طوعاً في العودة، مع التأكيد على التزام الجهات المسؤولة بحماية المدنيين وضمان سلامة إجراءات النقل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن 80 عائلة من عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” المتواجدة في مخيم الهول شرقي الحسكة، تتحضر للمغادرة غدًا باتجاه محافظة دير الزور.

وتجري عملية الإخلاء بإشراف هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل والكادحين، في إطار برنامج لإعادة توطين العائلات وإخضاعها لإجراءات أمنية ومجتمعية لاحقة.