تطالب بإسقاط “الجولاني”.. مظاهرة شعبية في مدينة إدلب

محافظة إدلب: خرج العشرات للتظاهر ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني” في مدينة إدلب، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة.

وتجمع العشرات، أمس، في كل من مدينتي إدلب وأريحا وبلدة طعوم، للتظاهر ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني”، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة، كما اعتصم عدد من المواطنين أمام المحكمة العسكرية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وخرج يوم الجمعة، العشرات من سكان مدن وبلدات معرة مصرين وبنش وحزانو وأرمناز ومركز مدينة إدلب وجسر الشغور، بمظاهرات شعبية مناوئة لهيئة تحرير الشام.