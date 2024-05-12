تطالب بالإفراج عن المعتقلين.. مظاهرات شعبية ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني” في ريف إدلب

تطالب بالإفراج عن المعتقلين.. مظاهرات شعبية ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني” في ريف إدلب

محافظة إدلب: تجمع العشرات في كل من مدينتي إدلب وأريحا وبلدة طعوم، للتظاهر ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة، كما اعتصم عدد من المواطنين أمام المحكمة العسكرية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وخرج الجمعة، العشرات من أبناء مدن وبلدات معرة مصرين وبنش وحزانو وأرمناز ومركز مدينة إدلب وجسر الشغور، بمظاهرات شعبية مناوئة لهيئة تحرير الشام، مطالبين بإسقاط “الجولاني” وكف يد جهاز الأمن العام عن اعتقال المدنيين، والإفراج عن المعتقلين.

وتعرض المتظاهرون في مخيمات مشهد روحين بريف إدلب الشمالي للاعتداء من قبل جهاز الأمن العام التابع لـ “الهيئة”، لتفريق المتظاهرين.