تطبيقًا لقرار “الإنقاذ” بإغلاق محال بيع الأسلحة.. الجهاز الأمني التابع لـ “تحرير الشام” يغلق محلات الأسلحة في مدينة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، بأن الجهاز الأمني التابع لهيئة “تحرير الشام” أغلق جميع محلات بيع الأسلحة في عموم مدينة إدلب منذُ صباح اليوم، وذلك بعد الانفجارات التي شهدتها المحال في الآونة الأخيرة والتي تسببت بمقتل عدد من المدنيين، وما تشكله من خطورة على حياة الأهالي في ظل انتشارها بين الأسواق التجارية المأهولة في غالب الأحيان بالمواطنين.

وكانت “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة “تحرير الشام” قد أصدرت في 25 يناير/كانون الثاني، قرارًا يقضي بإغلاق كافة محلات بيع الأسلحة ضمن المناطق الخاضعة لنفوذها في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب نظراً لتكرار حصول حالات تفجير في بعض محلات بيع الأسلحة والتي أسفرت في غالبيتها عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين من التنظيمات الجهادية، وطالبت “الإنقاذ” أصحاب محلات بيع الأسلحة عبر بيان رسمي حصل المرصد السوري على نسخة منه، بضرورة مراجعة أصحاب المحال لفرع “الأمن الجنائي” التابع لها في مدينة إدلب.