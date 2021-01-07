تطمينات أميركية لقوات سوريا الديمقراطية حول المحاولات التركية لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الجانب الأميركي أكد لقوات سوريا الديمقراطية، بأن القوات التركية لن تتمكن من التقدم والسيطرة على أي منطقة جديدة شمال شرق سورية، ولاسيما ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ووفقاً للجانب الأميركي، فإن هناك خطوط حمراء للتمركزات التركية في سورية ولا يستطيعون تجاوزها، يأتي ذلك في ظل التصعيد التركي الكبير على ناحية عين عيسى، ومحاولتها المستمرة لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي المعروف باتستراد “M4″، كما أكد الجانب الأميركي بأن الروس “ضيوف” على المنطقة، لكن مصادر قالت للمرصد السوري بأنه لا ثقة بالوعود والتطمينات الأميركية كما أن الروس لم يسبق وأن خرجوا من منطقة دخلوا إليها.

وكان المرصد السوري أشار في الثالث من الشهر الجاري، إلى أن القوات التركية تعمد إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها مقابل بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث بدأت بأعمال الحقر وجلب معدات عسكرية ولوجستية لتشييد القاعدة، وهي ثاني قاعدة تقوم بإنشائها منذ أواخر تشرين الثاني الفائت.

كما كانت مصادر المرصد السوري في ريف الرقة الشمالي، أفادت في 19 شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت 2020، بأن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.