تظاهرة منددة بسياسة فصيل “فرقة المعتصم” ومطالبة بتسليم متورطين باقتتال عائلي في ريف إعزاز شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج تظاهرة في بلدة أخترين التابعة لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، لليوم الثاني التوالي، ضد سياسة مجموعات عاملة ضمن صفوف “فرقة المعتصم”، تحت شعار “أنتم أخوتنا لا تجبرونا على رد بغيكم علينا”.

وطالب المتظاهرون بتسليم الجناة من عناصرها الذين شاركوا في اقتتال مسلح بين عائلتين في البلدة.

وأشار المرصد السوري بتاريخ 29 تشرين الأول، إلى أن العشرات من أبناء بلدة اخترين بريف إعزاز شمالي حلب تجمعوا في مظاهرة منددة بممارسات مجموعات تابعة لـ”فرقة المعتصم”، بعد اندلاع اشتباكات بين عائلتين البلدة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “إن اتبعتم نهج عصابات الأسد.. فنحن من أحرق الأسد.. سلاحكم ليس لقتل المدنيين”، وشعارات أخرى تندد بانتهاكات الفرقة.