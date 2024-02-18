تعبيراً عن استيائه.. مجهول يحرق العلم التركي ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: أقدم مجهول على إحراق العلم التركي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، تعبيرا عن استيائه من ممارسات وسياسيات الدولة التركية في المنطقة.

وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهد العام الفائت، حملة اعتقالات نفذتها الشرطة العسكرية التابعة لتركيا ضمن منطقة “درع الفرات” بتهمة الإساءة للعلم التركي، وضرب العلم بالحذاء في مدينة جرابلس، ورفع شعارات منددة للسلطات التركية

حيث ارتفع بتاريخ 31 آب في العام الفائت عدد المعتقلين المتظاهرين على يد عناصر الفصائل الموالية لتركيا إلى أكثر من 15 شخصا في مناطق متفرقة، بتهمة المشاركة والتحريض على أعمال تحقير العلم التركي ومحاولة إحراقه.