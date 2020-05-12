تعزيزات دورية وتوسيع وتدعيم القواعد وتسيير دوريات بشكل يومي.. القوات الأميركية تواصل إعادة ترسيخ نفوذها شرق الفرات

لاتزال القوات الأميركية تعمل على قدم وساق لإعادة ترسيخ وتثبيت نفوذها بشكل كامل ضمن منطقة “شرق الفرات”، وذلك عبر تعزيزات عسكرية ولوجستية تتوافد بشكل دوري إلى قواعدها في المنطقة، وسط استمرار تحصين ودعم تلك القواعد، حيث تتواصل عملية توسيع قاعدة حقل العمر النفطي شرق دير الزور، وتعزيز ودعم قواعد أخرى هناك.

بالإضافة لاجتماعات ولقاءات وزيارات لقواعد عسكرية سابقة لها، في سعي منها للعودة إليها مجدداً، فضلاً عن تسيير دوريات بشكل يومي ضمن مناطق عدة ولاسيما على اتستراد الحسكة – حلب الدولي.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن القوات الأميركية، عمدت إلى إنشاء قاعدة عسكرية لها في منطقة الجزرات بريف دير الزور الغربي، وذلك بعد تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت على دفعات إلى المنطقة هناك على مدار الأيام القليلة الفائتة، حيث كانت أكثر من 300 شاحنة دخلت الأراضي السوري خلال الأيام الفائتة وتوجهت نحو حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، قبل أن يتوجه قسم كبير من تلك الشاحنات إلى الجزرات.

على صعيد متصل تواصل القوات الأميركية عملية توسيع قاعدة حقل العمر النفطي شرق دير الزور، بعد وصول عشرات الشاحنات خلال الأيام القليلة الفائتة، والتي تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية وأسلحة وذخائر، بالإضافة لوصول جنود من القوات الأميركية وقوات أخرى عاملة ضمن التحالف الدولي.