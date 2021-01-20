تعزيزات روسية متصاعدة شمال شرق سورية تزامناً مع حركة تجارية مكثفة على طريق “M4”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رتل للقوات الروسية يضم عدد كبير من المدرعات، اتجه من منطقة عين عيسى شمالي الرقة، إلى القاعدة الروسية في تل تمر شمالي الحسكة، تزامنا مع حركة تجارية مكثفة عبر عبور الشاحنات التجارية على طريق الحسكة – حلب الدولي “M4″، من منطقة عين عيسى باتجاه باقي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بحماية روسية.

وكان المرصد السوري قد أشار يوم أمس الأول، بأن وفد روسي يضم ضباط اجتمع اليوم الاثنين، بضباط من النظام وقيادات في قوات سوريا الديمقراطية، وذلك ضمن اللواء 93 في عين عيسى شمالي الرقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الاجتماع الذي يرجح أنه تم التطرق خلاله لتطورات المنطقة ولاسيما عين عيسى، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الجانب الروسي توجه بعد الاجتماع إلى صوامع شركراك بريف الرقة الشمالي، واجتمعوا مع الجانب التركي هناك.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التحركات الروسية شمال شرق سورية، حيث رصد المرصد السوري على مدار الأيام الفائتة، تعزيزات روسية دورية تصل المنطقة بشكل متصاعد، قادمة من حلب، إلى عين عيسى ومنها إلى تل تمر ومناطق أخرى بريف الحسكة.