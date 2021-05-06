تعزيزات عسكرية جديدة لـ “الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا تصل البادية الجنوبية لمحافظة الرقة

رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعزيزات عسكرية جديدة، من “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا، تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وصلت اليوم إلى بادية الرصافة وحقل الثورة النفطي ضمن سيطرة قوات النظام جنوب الرقة، وذلك في إطار وصول التعزيزات العسكرية بشكل مستمر إلى البادية السورية، بهدف البحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” .

و وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم، مقتل 3 من عناصر “لواء القدس الفلسطيني” وجرح 12 آخرين، على يد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” خلال قيامهم بعمليات تمشيط للبحث عن خلايا التنظيم في جبال العمور شرق السخنة بريف حمص الشرقي.

وفي الأول من شهر أيار/مايو، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، توجه أرتال عسكرية إلى البادية السورية، وتضم تلك التعزيزات قوات من الفرقة 11 التابعة لقوات النظام، والفرقة 25 التي يقودها “سهيل الحسن”، والفيلق الخامس الموالي لروسيا، وفيلق القدس أيضًا، ووفقًا للمصادر، يجري التحضيرات لإطلاق عملية عسكرية واسعة في باديتي حماة والرقة، بمشاركة من الطائرات الحربية الروسية.