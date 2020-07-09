تعزيزات عسكرية ضخمة للفيلق الخامس تصل إلى محاور “جبل الزاوية” جنوبي إدلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تعزيزات عسكرية ضخمة تضم جنود وآليات ثقيلة تابعة للفيلق الخامس المدعوم من قِبل روسيا، وصلت إلى محاور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع ذلك تشهد مناطق جبل الزاوية قصفاً صاروخياً مكثفاً خلال الأيام الأخيرة المنصرمة.

وتشهد بلدات وقرى ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، تصاعداً بالقصف الصاروخي الذي تنفذه قوات النظام عليها خلال الأيام الفائتة، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً مكثفاً منذ ما بعد منتصف ليل أمس وحتى اللحظة، استهدف كل من كنصفرة والبارة وسفوهن والفطيرة وبينين ودير سنبل والرويحة ومنطف وسرجة جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، يذكر أن الكثير من تلك البلدات شهدت مؤخراً عودة للمدنيين، بعد أن كانت العملية العسكرية الأخيرة للنظام السوري والروس قد أجبرتهم على النزوح منها.