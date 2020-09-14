تعزيزات عسكرية لقوات النظام تصل ريف درعا الشمالي وتتوزع في مدينة الشيخ مسكين وأطرافها

وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى مدينة الشيخ مسكين قادمة من معسكرات مدينة ازرع في ريف درعا، حيث توزعت القوات على عدة حواجز أمنية إضافة إلى استحداث حواجز جديدة على دوار المدينة، إضافة إلى تشديد الحراسة على الطرق المحيطة بالمدينة، واستولت قوات النظام على منازل مدنيين وحولتها إلى ثكنات عسكرية لها، بعد طرد أصحابها منها

يأتي ذلك بعد مقتل عنصرين من اللواء 61 التابع لقوات النظام في المنطقة، حيث وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 أيلول الجاري، مقتل مساعد ومجند من مرتبات اللواء “61” في قوات النظام، جراء إطلاق النار عليهم من قِبل مسلحين مجهولين أثناء وقوفهم أمام محل لتبديل قطع الدراجات النارية في مدينة “الشيخ مسكين” في ريف درعا.

وتعد الشيخ مسكين من أكبر مدن ريف درعا الشمالي، ومركزا لميليشيات إيران و”حزب الله” اللبناني، بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة في عام 2016.