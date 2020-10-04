تعزيزات عسكرية ولوجستية قادمة من إقليم كردستان العراق تتجه نحو قاعدة “التحالف الدولي” في رميلان شرق القامشلي

تعزيزات عسكرية ولوجستية قادمة من إقليم كردستان العراق تتجه نحو قاعدة “التحالف الدولي” في رميلان شرق القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل يضم نحو 40 شاحنة محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية، قادم من إقليم كردستان العراق عبر مع الوليد الحدودي نحو قاعدة التحالف الدولي في رميلان شرق القامشلي.

وأرسلت قوات “التحالف الدولي” قافلة أسلحة عسكرية ومساعدات لوجستية إلى القواعد العسكرية في شمال شرق سوريا في 29 سبتمبر المنصرم، وتتألف القافلة من 40 شاحنة، دخلت من “معبر الوليد” الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتوجهت إلى قواعد “التحالف الدولي” في ريف الحسكة.