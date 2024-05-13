تعسفياً.. حاجز لعناصر قوات النظام يعتقل شاباً شمالي درعا

محافظة درعا: اعتقلت الأجهزة الأمنية شاباً ينحدر من بلدة حيط غربي درعا على حاجز منكت الحطب شمالي درعا، واقتادته إلى أحد فروعها الأمنية دون معرفة التهمة المنسوبة إليه أو مصيره حتى اللحظة.

وفي 11 أيار الجاري، ثبتت الفرقة التاسعة التابعة لقوات النظام نقطتين عسكريتين، بريف درعا الشمالي ودعمت كلا النقطتين بعشرات العناصر، حيث تثبتت النقطة الأولى في المزارع المتواجدة على الطريق الواصل بين مدينة الحارة وبلدة أم العوسج، والأخرى في المزارع على طريق الجديرة زمرين الحارة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار عمليات الاعتقال التعسفية للمدنيين من قبل النظام ضمن منطق سيطرتها حيث اعتقلت دورية أمنية تابعة لفرع المخابرات العسكرية في حماة الذي يترأسه العميد “وفيق ناصر” خلال الأسبوع الماضي 3 من المدنيين الذين يمتهنون العمل بنقل المحروقات من ريف حمص الشمالي إلى قرى وبلدات ريف حماة الجنوبي في ظلّ استمرار أزمة المحروقات التي تشهدها مناطق سيطرة النظام.