تعطل قناة ري “الخابور” يحرم المزارعين من استثمار الأراضي ويهدد الأمن الغذائي في شمال وشرق سورية

محافظة ديرالزور: تكبد المزارعون خسائر كبيرة، بسبب انهيار قناة ري الخابور التي تعد مصدرا أساسيا للمياه التي تغذي أراضيهم الزراعية والثروة الحيوانية، التي تعتبر مصدر رزقهم الأساسي والعمود الفقري للمعيشة.

وتعاني قناة ري الخابور الممتدة من قرية الصبحة إلى مدينة الصور بريف دير الزور، من أعطال كثيرة، بسبب انهيار بلاطات بجسم القناة في قرية الحريجية.

وتوقفت القناة عن العمل بسبب انهيار البلاطات، بعد إصلاح الانهيار الأول بـ 4 أيام فقط، وخسر الفلاحون على جانبي الخابور محصول القمح للموسم الحالي، وتشمل المنطقة قرى و بلدات ومدن (الحريجية والحريجي والربيضة وأبو النيتل والنملية وسعد والصور والجاسمي والمويلح والوسيعة وبسيتين)، بالإضافة إلى فقدان مياه الشرب.

وفي حديثه للمرصد السوري لحقوق الانسان يقول (أ.ع) 35 عاما، أن “إنهيار قناة ري الخابور كارثة حقيقية للمزارعين الذين يواجهون تحديات كبيرة للحفاظ على المحاصيل الزراعية، في حين أنهم لن يتمكنوا من زراعة المحصول الصيفي (خضروات وقطن) التي تؤمن دخلا للفلاح وترفد السوق المحلية بمختلف أنواع الخضروات.

ويضيف (أ.ع) أن انتاح القمح لهذا الموسم سيكون ضعيفا بسبب نقص المياه وقد لا يغطي المحصول التكاليف.

السيدة (ف.ن) من سكان ناحية الصور تؤكد ماقاله (أ.ع) وتضيف أن “محاصيلنا تذبل وتموت، دون أن تقوم السلطات المحلية بالعمل لإعادة تدفق المياه إلى الحقول”.

وبدوره يتحدث رئيس جمعية فلاحية في المنطقة، محذرا من الضرر الكبير لانهيار قناة ري الخابور الذي لايقتصر على ضرر المزارع وحده وإنما يتجاوز ذلك ويهدد الأمن الغذائي لأبناء المنطقة، كمل يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويضيف أنه سعر خزان المياه (غير معقمة) سعة 10 براميل يتراوح ما بين 25-50 ألف ليرة سورية بمدينة الصور.

وناشد المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية للنظر إلى المعاناة التي يواجهها أبناء المنطقة ويقدموا الدعم اللازم للمزارعين المتضررين والمجتمع المحلي بأسرع وقت ممكن”.