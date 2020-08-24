تعليق جلسات تعديل الدستور السوري في جنيف لاكتشاف حالات «كورونا» بين المشاركين في المؤتمر

قالت مصادر مواكبة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة تعديل الدستور السوري والتي انطلقت أعمالها صباح اليوم في جنيف، إنه تم تعليق جلسات بعد الظهر، بسبب اكتشاف 3 حالات كورونا بين الحاضرين، وإن مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسون يتبع الإجراءات المطلوبة والمعتمدة في سويسرا.

وقالت مصادر إعلامية لـ«الشرق الأوسط»، من جنيف، إن ما تسرب من معلومات، يشير إلى أن الحالات المكتشفة هي بين القادمين من دمشق لحضور الاجتماعات، وقد أحيلت الحالات الثلاث إلى الحجر الصحي.

من جهته، قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، عن هيئة التفاوض هادي البحرة، للصحافيين: «وفدنا أجرى فحصي كورونا بتركيا وجنيف والكل سليم».

المصدر:الشرق الاوسط