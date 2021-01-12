تعيين الكندي من أصل سوري عمر الغبرا وزيرا للنقل في كندا

عين رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، الثلاثاء، وزيرا للنقل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية تعيين الغبرة على رأسها، ورحبت به، ونشرت نبذة عن عمله في مضمار السياسة منذ أن كان نائبا في البرلمان عن ميسيساغا.

وأشارت الوزارة إلى أن الغبرة عمل كسكرتير لوزير الخارجية في البلاد للشؤون القنصلية كما عمل في وزارة تنويع التجارة الدولية، قبل أن يصبح سكرتيرا لرئيس الوزراء لشؤون تجديد الخدمات العامة.

وشغل الوزير الكندي من أصل سوري مناصب مختلفة في الهيئة العامة للكهرباء و”Enbala Power” وبمجلس الطاقة الخاص بأونتاريو.

ويحمل الغبرة شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق قبل أن يواصل دراسته في كندا ويحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال.

وتذكر صفحة الوزير على موسوعة “ويكيبيديا” أنه وُلد في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1969 لوالد من أصل سوري يعمل كمصمم معماري وقد كان يزور سوريا في الصيف قبل أن ينتقل إليها ليكمل دراسته.

المصدر::سي ان ان العربية