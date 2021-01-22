تفاصيل مقتل 6 سوريين من أسرة واحدة في مصر ونجاة طفلة وحيدة

ارتفع عدد ضحايا حادث بنى سويف بالطريق الصحراوي، ليصل الى 8 أشخاص، بينهم 6 سوريين، بعد وفاة مصري في المستشفى.

وقال مدير مستشفى بني سويف الجامعي محمد شعبان، إن أحد المصابين في حادث الطريق الصحراوي أمس توفي في المستشفى وهو مصري الجنسية، بينما الطفلة السورية التي نجت من الحادث تم اجراء عمليتين لها، واحدة في الصدر وأخرى في العظام، وهي تخضع للمتابعة الطبية.

وأوضح أنها هي الطفلة الوحيدة التي نجت من الحادث بعد أن ارتفع عدد ضحاياه إلى 8 أشخاص، ومصابة واحدة.

ووقع الحادث في الطريق الصحراوي الشرقي شمال محافظة بنى سويف، ونجم عن تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارتين من نوع “ملاكي” أمام مصنع للإسمنت، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص، بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، ونجاة طفلة وحيدة.