تفجير الحسكة يودي بحياة مسؤول بالاستخبارات ضمن مناطق “الإدارة الذاتية

محافظة الحسكة: أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أحد المسؤولين في الاستخبارات بـ”الإدارة الذاتية” المدعو نابو كله خيري، يوم أمس الثلاثاء، بتفجير استهدفه في حي غويران قرب جسر البيروتي بالحسكة، كما أصيب شخص آخر كان برفقته.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن انفجارا عنيفا دوى في مدينة الحسكة، ناجم عن استهداف سيارة في حي غويران قرب جسر البيروتي الفاصل بين المربع الٲمني التابع للنظام السوري ومناطق الٳدارة الذاتية بمدينة الحسكة، مما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله للمستشفى، في حين فرضت قوات سوريا الديمقراطية طوقاً أمنياً في مكان الحادثة.

واستهدفت المسيرات التابعة لسلاح الجو التركي، مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، 51 مرة، تسببت بمقتل 62 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 57 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم: 13 مدنيين بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

و46 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

و 3 من قوات النظام.