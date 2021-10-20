تقرير أممي: سياسات إسرائيل تحرم الفلسطينيين والسوريين من الوصول إلى مواردهم الطبيعية

قالت الأمم المتحدة، إن إسرائيل تواصل تعزيز سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يعيق التنمية ويزيد من تفاقم الظروف المعيشية، على الرغم من الصعوبات المستمرة بسبب أزمة كورونا.