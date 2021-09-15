تقرير: معظم اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون الرحيل عنها

كشف تقرير أعده “حزب الشعب الجمهوري” التركي المعارض أن “معظم اللاجئين السوريين لا يرون أي مستقبل لهم في تركيا، ويفضلون المغادرة إلى البلدان الغربية إن سمحت الظروف لهم بذلك”.

وقالت ممثلة الحزب في البرلمان التركي جامزه أكوش إلجيزدي: “التقرير الذي أعددناه يشير إلى أن السوريين يريدون الذهاب إلى الدول الغربية.. ووفقا لعامل سوري، إذا فتحت تركيا حدودها، فإن 90 بالمائة من السوريين هنا سيتجهون إلى الغرب”.

وذكر التقرير أن “هناك 27606 طلاب جامعيين سوريين في تركيا، طبقا لبيانات رسمية، وهؤلاء الطلاب أيضا يريدون الهجرة إلى الدول الغربية”. واستشهد التقرير الذي استعرضته إلجيزدي بما قاله السوري الذي يدعى أمير، وهو مهندس أغذية، حول أن زملاءه الأتراك يريدون أيضا السفر إلى الخارج، مضيفا: “كيف يمكننا العثور على وظيفة في وقت لا يستطيع فيه حتى الأتراك الذين تخرجوا من الجامعة العمل؟”. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، شهدت تركيا عام 2019 زيادة بنسبة 2 في المائة في عدد المهاجرين مقارنة بالعام السابق، وغادر البلاد ما مجموعه 330289 شخصا العام الماضي، تراوحت أعمار 40.8 في المائة منهم ما بين 20 و34 عاما. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بواقع حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري مسجلين، و320.000 شخص من جنسيات أخرى.

المصدر: روسيا اليوم+زمان التركية