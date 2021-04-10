تقسيم سوريا ورقة ضغط تجاوزها الأمر الواقع

ورقة التقسيم لا تقلق الأميركيين بمقدار ما يقلق قانون قيصر الروس فالشيء الوحيد المؤكد في سوريا هو النفوذ التركي في الشمال والكردي – الأميركي في الشرق والروسي – الإيراني في الغرب.