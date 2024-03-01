تقطنها مجموعة تابعة لإيران.. استهداف يرجح أنه إسرائيلي يطال “فيلا” في أطراف مدينة بانياس

محافظة طرطوس: دوت 3 انفجارات عنيفة فجر اليوم ناجمة عن استهداف جوي يرجح أنه إسرائيلي طال “فيلا” في منطقة بطرايا في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري، يتواجد ضمنها مجموعة تابعة للميليشيات الإيرانية لا يعلم جنسياتهم حتى اللحظة، مما أدى لمقتل شخص على الأقل و دمار واسع في “الفيلا” المستهدفة.

واستيقظ الأهالي قرابة الساعة الـ 4 فجر اليوم على دوي الانفجارات العنيفة التي تسببت بحالة من الذعر بينهم.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية أمس شاحنة تابعة لحزب الله اللبناني في ريف القصير على الحدود السورية اللبنانية مما أدى لمقتل عنصر.

واستهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية بـ 3 صواريخ موقع تابع للدفاع الجوي والرادرات بالقرب من مشروع دمر على بعد 4 كم عن توسع المشروع في محيط العاصمة دمشق، وانطلقت الدفاعات الجوية محاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية إلا أن الصواريخ وصلت أهدافها.