تقل عناصر موالين لإيران.. دخول 6 حافلات إلى مدينة البوكمال قادمة من داخل الأراضي العراقية

محافظة دير الزور: عبرت 6 حافلات تقل عناصر موالين لإيران و”زاور شيعة” الحدود السورية – العراقية، اليوم، واتجهت نحو مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي. ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن الزوار سيتوجهون من البوكمال إلى العاصمة دمشق، لزيار الأماكن المقدسة، كما أنه من خلال دخول الزوار إلى المنطقة، يتم تمرير مسلحين مواليين لإيران من مختلف الجنسيات إلى داخل الأراضي السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 30 كانون الثاني الفائت، إصابة 13 من “الزوار الشيعة” جراء حادث بحافلة “بولمان” كانت تقلهم عند المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور قادمين من العراق، وذلك أثناء توجههم إلى العاصمة دمشق، حيث جرى نقلهم إلى مشفى الأسد والمشفى العسكري لتلقي العلاج.