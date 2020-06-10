تمهيداً لتسيير دورية مشتركة مع الروس.. القوات التركية تنتشر على طريق “M4” بريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، انتشاراً للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، انطلاقاً من قرية النيرب شرق إدلب وصولاً إلى منطقة محمبل غربها، وفقاً لمصادر المرصد السوري، وسط ترقب لتسيير دورية مشتركة جديدة للقوات التركية والروسية على اتستراد “M4″، ويأتي الانتشار في ظل الاستهدافات المتكررة للدوريات هناك

وكان المرصد السوري رصد في الخامس من الشهر الجاري، العثور على جنديين تركيين أحدهما قتيل والآخر مُصاب، في ظروف مجهولة حتى اللحظة حول كيفية استهدافهما، على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب سرمين، بالقرب من إحدى النقاط التركية في المنطقة.

وسمع دوي انفجار عنيف ضرب أوتستراد اللاذقية – حلب الدولي في الرابع من الشهر الجاري، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في محيط أريحا، عقب لحظات من مرور دورية تركية – روسية مشتركة على طريق “M4”.