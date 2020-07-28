تمهيداً لتسيير دورية مشتركة مع الروس.. القوات التركية تنتشر على طريق اللاذقية – حلب الدولي بريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، انتشار مكثف للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث قام الجنود الأتراك بالانتشار ضمن ريفي إدلب الجنوبي والغربي منذ ساعات الصباح الأولى، تمهيداً لتسيير دورية مشتركة جديدة مع القوات الروسية على طريق الـ “M4″، وكان المرصد السوري رصد في الـ 22 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة، على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت من قرية ترنبة شرق إدلب ووصلت إلى منطقة عين حور، وهي آخر منطقة على الاتستراد ضمن مناطق نفوذ الفصائل، لتكون بذلك الدورية المشتركة الـ 22 قد أتمت الاتفاق الروسي – التركي الذي جرى في الخامس من شهر آذار الفائت، بما يخص تسيير دوريات مشتركة على كامل اتستراد الـ M4 وفقاً لبنود الاتفاق.