تمهيداً لمغادرتها خلال الساعات القادمة.. القوات التركية تواصل تفكيك ما تبقى من أجزاء نقطة المراقبة في شير مغار بجبل شحشبو

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن القوات التركية انسحبت بشكل شبه كامل من نقطة المراقبة في شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة، ومن المنتظر أن تنهي انسحابها بشكل كامل خلال الساعات القادمة، حيث توجهت في الساعات الفائتة عشرات الشاحنات المحملة بالمعدات اللوجستية إلى ريف إدلب قادمة من نقطة المراقبة في شير مغار.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن القوات التركية بدأت صباح أمس الأحد، بالانسحاب من نقطة “معرحطاط” الواقعة على طريق حلب – دمشق الدولي جنوبي إدلب، بعد تفكيك معداتها وحزم أمتعتها قبل أيام، حيث شوهدت عربات تركية تخرج من النقطة بشكل تدريجي.

كما نشر المرصد السوري في الثاني من نوفمبر/تشرين الأول الجاري، تواصل القوات التركية استكمال عملية انسحابها من نقطة شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة، إلى النقطة العسكرية في قرية قوقفين بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إخلاء نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك بشكل كامل، ورفع علم النظام السوري فيها، وذلك بعد أكثر من 10 أيام من البدء بتفكيكها.