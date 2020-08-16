تمهيدا لإنشاء نقطة مراقبة “روسية تركية” مشتركة.. الفصائل تخلي مقراتها العسكرية والأمنية في قرية أم عشبة قرب نقاط التماس مع “قسد”

أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري، بأن الفصائل الموالية لتركيا انسحبت من معظم مقراتها الأمنية في منطقة أم عشبة ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في ريف الحسكة.

ووفقا للمصادر، فإن نحو 20 مقاتلا بينهم 8 أتراك والبقية من فصيل صقور الشمال الموالي لتركيا لا يزالون في قرية أم عشبة، فيما انسحب معظم العناصر خلال الأيام والساعات الفائتة.

ويجري العمل على استكمال انسحاب الفصائل الموالية لتركيا من جميع المواقع على خطوط التماس مع “قسد”، تمهيدا لإنشاء نقطة المراقبة “الروسية-التركية” المشتركة بالقرب من قرية أم عشبة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 7 آب/أغسطس، انسحاب قسما من التعزيزات العسكرية التي استقدمتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، من محوري أم عشبة وباب الخير في ريف أبو راسين (زركان)، فيما بقيت القوات السابقة ونقاط الحراسة المنتشرة على طول الجبهة مع “قسد” في أماكنها.

وكان المرصد السوري رصد، في نهاية حزيران الفائت، استنفارا عسكريا للفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قريتي أم عشبة وباب الخير من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية مع قوات النظام المتمركزة في أبو راسين وريفها من جهة أخرى، تزامنا تعزيزات عسكرية كبيرة للطرفين على تلك المحاور.