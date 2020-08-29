تمهيدا لنقلها إلى تركيا.. الفصائل الموالية لتركيا تفكك أبراج الشبكة الكهربائية في ريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” 

علم المرصد السوري من مصادر موثوقة، أن الفصائل الموالية لتركيا تسرق أعمدة وأبراج الكهرباء المعدنية، ضمن مناطق “نبع السلام” التي تسيطر عليها في ريف رأس العين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر فصائل أحرار الشرقية والسلطان مراد، فككت الأبراج وأعمدة الشبكة الكهربائية في قرى مطلة ولزقة وبيت جمالو وبيت تكنو وتل صخر في ريف رأس العين، ونقلتها إلى أماكن مكشوفة بالقرب من مستودعات المسروقات التابعة لها، تمهيدا لبيعها خردة في تركيا.

وتواصل الفصائل الموالية لتركيا سرقتها لأملاك المواطنين في مناطق “نبع السلام”، وسط صمت القوات التركية.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 25 آب/أغسطس، بأن عناصر الفصائل سرقوا الممتلكات العامة والخاصة في قرية مريكس في ريف الحسكة، مثل الكابلات الكهربائية وخلعوا الأبواب والشبابيك وخزانات المياه.

وكانت المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 آب/أغسطس، أن الفصائل الموالية لتركيا سرقت كابلات الشبكات الكهربائية في مناطق “نبع السلام”، لإعادة تدويرها وصهرها سبائك من الألمنيوم والنحاس، وبيعها في تركيا.