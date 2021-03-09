تمو يؤكد للحريري مشاركته في فعاليات احتفالات الائتلاف بالذكرى العاشرة للثورة، و أعياد النوروز التي ستقام في عفرين بالتشارك مع الائتلاف

تمو يؤكد للحريري مشاركته في فعاليات احتفالات الائتلاف بالذكرى العاشرة للثورة، و أعياد النوروز التي ستقام في عفرين بالتشارك مع الائتلاف

استقبل رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رئيس رابطة الكرد المستقلين عبدالعزيز تمو، وناقش معه مستجدات الواقع الميداني والسياسي، ونتائج الزيارة الأخيرة إلى إقليم كردستان العراق واللقاءات التى أجراها الرئيس خلالها.

وتحدث الحريري عن سبل التعاون والتنسيق مع قيادة الإقليم من أجل الوقوف على ظروف اللاجئين السوريين فيها، وضرورة التواصل بشأنهم وتحسين الخدمات المقدمة في مخيمات اللاجئين هناك وتأمين ما أمكن من المستلزمات الضرورية لهم.

ومن جانبه أثنى تمو على الزيارة وأهميتها وإيجابيتها على المستوى الجماهيري، ورأى أنها ناجحة على أكثر من صعيد، ولفت تمو إلى ضرورة الاستمرار بهكذا لقاءات بما يخدم مصلحة السوريين وقيام الائتلاف الوطني بدوره على أكمل وجه باعتباره المسؤول الأول عن السوريين في دول الجوار والمغتربات إضافة الى المناطق المحررة.

وأكد تمو مشاركة رابطة الكرد المستقلين في فعاليات احتفالات الائتلاف بالذكرى العاشرة للثورة في ريف حلب، وفي أعياد النوروز التي ستقام في عفرين بالتشارك مع الائتلاف.

المصدر: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

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