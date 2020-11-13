تنديداً بـ “الاحتلالين التركي والأمريكي واستيلاء قسد على المدارس”.. وقفة احتجاجية لأهالي وطلاب قرية في جنوب القامشلي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، وقفة احتجاجية لأهالي وطلاب قرية الدمخية في ريف القامشلي الجنوبي، رفضاً لما وصفوه ب”الاحتلالين الأمريكي والتركي”، وتنديداً باستيلاء قوات سوريا الديمقراطية على المدارس وضد العقوبات الأمريكية.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الفائت،رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية للكوادر التعليمية والإدارية وطلبة المدارس أمام المركز الثقافي في مدينة الحسكة، احتجاجا على استيلاء “قسد” على المدارس وحرمان آلاف الأطفال من التعليم رافعين لافتات كتبت عليها ” لا لتحويل مدارسنا الى معتقلات و سجون ” ” مدراسنا لنا وحدنا .. اتركوها ..”، “على حد وصفهم”