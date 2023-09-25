تنديداً بقرار أصدرته إدارة المالية.. اعتصام لعدد من أصحاب محلات الصرافة في مدينة الرقة

محافظة الرقة: شهدت مدينة الرقة ظهر اليوم اعتصاما لعدد من أصحاب محلات الصرافة، أمام مبنى المالية العامة جنوب مركز المدينة.

وأفاد نشطاء المرصد السوري بالرقة أن المعتصمين، نددوا بتعميم إدارة المالية الذي يقضي بموجبه إيداع العاملين ومحلات الصرافة التجارية، مبلغاً وقدره “150 ألف دولار أمريكي” كحد أدنى لمنحهم تراخيص بمزاولة العمل، في حين يراه أصحاب الصرافة، قراراً تعجيزياً كون الرقة مازالت الأسواق تعتبر فيها “سوقا سوداء” لا تخضع لسعر صرف ثابت أو سوقا رسميا أو تعامل مع شركات وفعاليات تجارية ضخمة، وإنما محلات صغيرة لا تستطيع إيداع هكذا مبلغ.

وأصدرت إدارة المالية العامة تعميماً لتنظيم وإعادة ترخيص محلات الصرافة وفق نظام الوديعة المالية بالدولار الأمريكي، في خطوة لتنظيم الأسواق وخاصة في تداول أسعار الصرافة بالعملات الأجنبية.