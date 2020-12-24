تنديدا بالهجمات التركية على ناحية عين عيسى.. الأهالي يخرجون بمظاهرة في بلدة تمر بريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج الأهالي بمظاهرة حاشدة في بلدة تمر بريف الحسكة، تنديدا بالتصعيد العسكري الذي تشهده ناحية عين عيسى من قصف واشتباكات يومية والتهديدات التركية بتنفيذ عملية عسكرية، حيث سيسيرون بالأقدام من تل تمر باتجاه الحسكة ومن ثم إلى بلدة المالكية “ديريك” مرورا بمدينة القامشلي.

وكان المرصد السوري قد رصد يوم أمس، مظاهرة حاشدة خرج بها أهالي وسكان مدينة منبج الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي، تنديدا بالتصعيد التركي الغير مسبوق على عين عيسى وريفها بريف الرقة الشمالي، وسط صمت روسي متواصل، وتأتي المظاهرة في ظل انتشار وباء كورونا ضمن مناطق الإدارة الذاتية وعموم الأراضي السورية، وهو ما شكل حالة من الاستياء في الأوساط الشعبية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، اعتصاماً جديداً نفذه أهالي وسكان عين عيسى بريف الرقة الشمالي، أمام القاعدة الروسية في المنطقة، وذلك تنديدا بالصمت الروسي إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة من قصف واشتباكات يومية، بالإضاقة للمساعي التركية بشن عملية عسكرية واسعة على المنطقة.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، رصد مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرة خرج بها من تبقى من أهالي وسكان بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، أمام القاعدة الروسية في المنطقة، تنديداً بالتصعيد العسكري التركي والصمت الروسي حيال ذلك.